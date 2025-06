“Napoli, scegliendo Conte ADL ha dimostrato grande maturità! Azzurri possono stare al passo di tante big”

Enrico Varriale, giornalista Rai Sport, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club del Napoli, che dopo la conquista dello Scudetto è già al lavoro in vista della prossima stagione.

Oggi il Napoli è una società più forte della Juventus?

“Lo sto dicendo io e lo dicono i fatti. La Juve non ha incassato solo il no di Conte, ma anche quello di Gasperini. Allenatori di primissima fascia che, evidentemente, vedono un po’ di confusione a Torino. Il Napoli, invece, ha fatto capire di essere una società forte a partire da De Laurentiis che ha ammesso gli errori dello scorso anno, ha fatto un passo indietro e ha scelto l’allenatore migliore sul mercato, lasciandogli pieni poteri tecnici. E si è limitato anche nelle sue uscite pubbliche, che spesso erano fonte di polemiche. Anche quando Conte ha fatto trapelare un po’ di malumore per il mercato di gennaio, De Laurentiis è rimasto in silenzio. Questo significa maturità. Il Napoli, inoltre, ha investito 150 milioni lo scorso anno e potrà farlo anche nella prossima estate. È una delle pochissime società italiane con i conti in ordine. E con un allenatore esigente, certo, ma che il Napoli ha dimostrato di potersi permettere, eccome. Ti ricordi i colleghi che dicevano che Conte e De Laurentiis non potevano convivere? E invece eccoli lì, insieme, a costruire un progetto. Non è detto che spendere sul mercato ti faccia vincere, ma intanto parti con idee chiare. E oggi il Napoli, rispetto a Juventus, Milan, Roma, Lazio e Inter, ha più continuità tecnica e una progettualità definita. Questo è un vantaggio enorme”.

Possiamo dire, dunque, che Aurelio De Laurentiis abbia cambiato il vento del calcio italiano?

“Sì, assolutamente. Oggi non sono più solo Inter, Milan e Juventus a contendersi lo Scudetto. Napoli ha dimostrato di poter stare al passo e anche oltre. Poi è chiaro, molto dipenderà dal mercato. Vedremo come si presenteranno ai nastri di partenza. Ma intanto, sul piano tecnico, la continuità paga. Ricominciare ogni volta da capo è complicato. Con l’arrivo di Conte, De Laurentiis ha anche modificato la sua strategia: non solo più giovani da valorizzare, ma anche giocatori esperti. Prendere un Lukaku a oltre 30 milioni, con un contratto triennale, era impensabile fino a poco fa. E ora sembra in dirittura d’arrivo anche la trattativa per De Bruyne, profilo internazionale svincolato, ma con un ingaggio da top mondiale. Sono operazioni che fanno sognare i tifosi. Ecco, questo per me è il punto: il Napoli ha un progetto solido, sostenibile, ambizioso. E la vera sfida ora sarà fare bene anche in Europa, perché Conte, nei tornei internazionali, finora ha avuto meno fortuna rispetto ai campionati. Vedremo se con la squadra che costruiranno lui e Manna riusciranno a essere competitivi anche in Champions League”.