“Napoli, il futuro sarà vincente sia in Italia che in Europa! Conte si è guadagnato l’affetto eterno, mentre Spalletti…”

Beppe Incocciati, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Show degli azzurri, che dopo aver conquistato il quarto Scudetto sono già al lavoro in vista della prossima stagione.

“A casa mia comanda mia moglie, ed anche a casa di Antonio Conte. La moglie ha contribuito alla prosecuzione della storia tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. Anche lei con tutta la famiglia è stata conquistata dall’affetto dei napoletani. Ed una famiglia che sta bene in una città è fondamentale per i professionisti del calcio. La sfilata sul lungomare è stata una meraviglia. Ai miei tempi non c’era una simile abitudine. Peccato, mi sarebbe piaciuto viverle con Diego e tutti gli altri compagni. Sono convinto che Conte e De Laurentiis abbiano le idee chiare per un progetto che continui ad essere vincente in Italia ed anche in Europa. Conte ha sempre un impatto altissimo in tutti i club che ha allenato. Il Napoli per essere competitivo nella prossima stagione avrà bisogno di due rinforzi importanti per ogni reparto. L’arrivo di De Bruyne è importantissimo per esperienza, mentalità, disciplina tattica, duttilità in campo. Il prossimo sarà un Napoli ancora più internazionale”. Un’ultima stoccata Incocciati la riserva pur senza nominarlo a Spalletti. “Conte ha conquistato l’affetto eterno del popolo napoletano, quell’altro è scappato via”.