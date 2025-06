Napoli, frenata su David: ma la lista dei “ci piace” è corposa

Dopo essere andati molto vicini all’intesa con David, svincolato con il Lille, il Napoli ha frenato. E non poco. Forse, c’è la mano di Conte dietro il gelo improvviso calato sulla punta canadese.

Factory della Comunicazione

In ogni caso, al momento i nomi per l’attacco caldi per davvero sono due: uno è Lucca dell’Udinese e l’altro, il favorito, è Bonny del Parma. Quest’ultimo in particolare, come scrive Il Mattino, era in corsa già a gennaio, solo che i ducali in lotta per non retrocedere hanno dato il semaforo rosso.

Bonny ha quasi 22 anni e anche l’Inter ha messo gli occhi su di lui: ma Pastorello, il suo potente agente, ne parla da tempo con Manna e quindi un piccolo vantaggio il Napoli ce l’ha. Bisognerà vedere. Ma il fermento è totale: Conte ha chiesto “pianificazione e visione” nel nuovo Napoli. Ma vuole anche che gran parte delle operazioni vengano chiuse prima del 17 luglio, quando gli azzurri inizieranno la preparazione a Dimaro.

La lista dei “ci piace” è corposa: Guirassy del Borussia Dortmund, Hojlund e Zirkzee del Manchester United (dove c’è anche Garnacho, vecchio pallino di Conte). Ma nella strategia azzurra sono in corso delle valutazioni: perché a Conte non dispiace il dirottamente di Olivera come centrale. In questo momento, con l’arrivo di Marianucci dall’Empoli e la conferma di Juan Jesus per un anno, ce ne sarebbero cinque di difensori centrali.

Piuttosto: è caccia a un terzino destro e a un sinistro. Per l’esterno basso mancino tutti gli indizi portano a Miguel Gutierrez del Girona. Manna sta stringendo il cerchio sul 24enne che ha già un accordo di massima con il Napoli. In più trattativa calda per Ferguson del Bologna e anche per Frattesi dell’Inter.

Bisogna tener d’occhio anche le partenze: Osimhen, sta per chiudere con l’Al Hilal. Al Napoli i 75 milioni della clausola. A un passo dall’addio anche Anguissa, sempre direzione Arabia. E massima atenzione per Lobotka: i suoi agenti sono in arrivo a Napoli. O per battere cassa o perché hanno tra le mani qualche proposta.