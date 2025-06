Kvicha Kvaratskhelia fa poker da sogno, e sente anche suo lo scudetto azzurro

Il PSG ha battuto l’Inter aggiudicandosi la Champions Legaue, ed uno dei cinque gol della vittoria è stato segnato dall’ex Napoli Kvicha Kvaratskhelia, che poi ha commentato anche lo scudetto azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La solita classe, sul palcoscenico più importante che possa esserci a livello di club. Khvicha Kvaratskhelia aveva lasciato i tifosi del Napoli a metà stagione e con l’amaro in bocca, ma nel giro di pochi mesi ha addolcito il palato di quelli parigini, trovandosi ad aver contribuito fattivamente a uno scudetto, a una Ligue 1, a una Coppa di Francia e, dulcis in fundo, a una Champions League storica per il Psg. Un poker da sogno, per uno che ha sempre giocato come se stesse ballando. Il tricolore azzurro, però, lo sente anche suo. E tanto. «Considero davvero questo scudetto come mio – ha detto a Sky, dopo la vittoria della Champions, tornando per un attimo indietro con la mente e con il cuore –. Sono stato a Napoli e ci ho giocato 70 partite, sono fiero di averli aiutati». Ha firmato 5 gol e 3 assist in 17 partite, ma tecnicamente la medaglia non gli spetta per non aver chiuso la stagione in rosa.

Poi, però, il giusto tributo a quelli che sono stati i suoi compagni di squadra fino a gennaio, lasciati orfani della sua immensa classe, ma capaci comunque di andare a vincere con l’anima e con i denti il quarto titolo della storia azzurra. «Sono stati davvero incredibili – ha aggiunto –, ho visto tutte le loro partite e penso che meritassero di vincere il campionato. Sono orgoglioso e felice che i napoletani abbiano festeggiato».