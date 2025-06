Fedele: “Conte si era già accordato con la Juventus”

Il dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli sempre, programma in onda su Radio Marte, svelando alcuni retroscena sulla permanenza di Conte sulla panchina azzurra.

Ecco le parole di Enrico Fedele:

“Conte si era già accordato con la Juve, posso garantirlo al 100% così come Allegri aveva trovato accordo con il Napoli. Poi ci sono stati inghippi burocratici, e non vado oltre. Poi, forse, l’entusiasmo dello scudetto ha portato Conte a restare, secondo me sbagliando. Lui ora rischia: se fosse andato via, sarebbe andato via da vincitore.

Ora serve qualcosa in più. Ma da tifoso del Napoli sono contento che sia rimasto, sia chiaro. Avete visto l’Inter? È scoppiata, ed il Napoli ha vinto lo scudetto, e lo ha vinto meritatamente. 3-5-2? Conte è intelligente ed è uomo di calcio che si adatta alle caratteristiche dei propri giocatori.

Infatti si è reso conto subito di dover tornare al 4-3-3 per i calciatori a disposizione. Leao al Napoli? Sarebbe il colpo d’oro! Giocatore che fa la differenza, se prende più confidenza con la rete è un giocatore eccezionale e con Conte può crescere ancora. Il Napoli dovrà cedere diversi giocatori, tenendo in mano i nuovi arrivi.

Non ti puoi trovare con giocatori in esubero perché la società che va a trattare l’acquisto, te lo compra a prezzi stracciati. Se prendi De Bruyne non hai bisogno di Frattesi. Se va via Anguissa hai bisogno di due mediani però, ci vuole chi recupera palla e ci vogliono due difensori centrali nonché un vice Politano.

Se il Napoli vuole superare il primo turno, si deve procedere così, con cautela. Leao o Lookman sono i miei preferiti in assoluto, tra i due preferisco Leao per il contropiede, Lookman per la confidenza con la porta. Il milanista gioca per divertirsi, l’atalantino è più essenziale. Il Napoli ha bisogno di chi fa gol.

Mi sorprende il mancato rinnovo ad oggi di Meret, portiere bravo, non capisco la situazione. Il Napoli certamente prenderà a prescindere un altro portiere, Svilar mi piace e anche Milinkovic Savic. Donnarumma? Un fuoriclasse del ruolo, degno erede di Buffon. Raspadori? Lo terrei”.