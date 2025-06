Corriere dello Sport- Napoli, Frattesi e Kang-in Lee più di un’idea!

Un mercato importate. Questa la base su cui Conte e De Laurentiis si sono accordati per portare avanti un progetto ambizioso. E un mercato importante sarà. Giovanni Manna sta lavorando alacremente. Sono diverse le piste attenzionante dal direttore sportivo azzurro. Tra queste, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sono quelle che portano direttamente a Frattesi e a Kang-in Lee.

“Frattesi, non è incedibile, anzi sembra proprio la vera fonte di potenziale guadagno per l’Inter, ma per chiarire definitivamente il suo futuro bisogna attendere la fine della vicenda allenatore: se resterà Inzaghi, sembra scontato l’addio; se arriverà un altro tecnico, invece, è scontato che sarà interpellato. Come il giocatore dopo averne ascoltato i programmi. La certezza è che Davide, a 26 anni da compiere a settembre, aspira a più delle 47 partite giocate su 59 tra coppe e campionato, con 1.986 minuti su 5.310 e 16 da titolare. Segnando 7 gol e fornendo 2 assist.

Anche Kang-in Lee, dicevamo, non ha mai avuto troppo spazio in questa stagione meravigliosa: 45 presenze su 58 partite in tutte le competizioni, 2.397 minuti su 5.220, 6 gol e 6 assist. Titolare: 26 volte. Il ds Manna aveva provato a inserirlo già nell’estate 2024 e poi a gennaio sul tavolo delle trattative per Kvara, ma all’epoca fu ritenuto incedibile. Ora non lo è più, anche perché il coreano, 24 anni, ha le stesse aspirazioni dei giocatori di talento e qualità che a un certo punto finiscono un po’ ai margini dei piani di un allenatore. La corte del Napoli non lo lascia indifferente, anzi, ma la valutazione di partenza è piuttosto elevata: anche in questo caso una quarantina di milioni. Molto trattabili, considerando le ultime vicende tecniche e la volontà del calciatore. Che sarà fondamentale come un suo scatto sulla fascia destra”.