Percorso e trattativa per avere KDB in azzurro. Spuntano numerosi e segreti viaggi di Manna

PERCORSO. Una trattativa silente, condotta in gran segreto dal direttore sportivo Giovanni Manna, divenuta poi nota, fino alla fumata bianca e alla definitiva chiusura con tutti gli accordi e il lavoro dei legali per lo scambio dei documenti. Si procederà ancora oggi per perfezionare la parte burocratica. Intesa biennale con opzione, ingaggio top e bonus alla firma. Poi la prassi: visite, firme, ufficialità. Si attende il tweet di De Laurentiis. L’annuncio del club sarà in grande stile per un colpo straordinario. Napoli è una scelta anche di vita. De Bruyne ha già individuato la casa che acquisterà a Posillipo con vista sul golfo mozzafiato. I suoi avvocati sono stati in città pochi giorni fa. «De Bruyne? Siamo vicini» aveva detto ai giornalisti Manna giovedì sera,

Factory della Comunicazione

TRATTATIVA. Sono stati diversi i viaggi di Manna a Manchester per parlare con il giocatore. Per presentargli il progetto. Per parlare di contratto, di cifre, di prospettive. De Bruyne ha ascoltato interessato pur avendo altre offerte. D’altronde era un futuro svincolato di lusso. Lo tentavano in America, a Chicago. Sarebbe stata un’altra scelta di vita. In Europa ci avevano pensato Liverpool e OM. In Italia anche la Juventus. Kdb ormai da settimane aveva smesso di ascoltare altre proposte. Con il Napoli giocherà ancora la Champions League che ha vinto nel 2023 col suo City nell’anno del Triplete. È stata indimenticabile la sua esperienza inglese. Dieci stagioni, 422 presenze, 108 gol, 6 campionati vinti oltre al trionfo europeo più bello. Domenica scorsa ha salutato tutti con l’ultima in Premier sul campo del Fulham. «Legend» ha scritto il club sui social. È stato emozionante l’abbraccio virtuale con i suoi tifosi. Fonte: CdS