Kvara: “Considero davvero questo Scudetto come mio. Essere riuscito a vincere oggi mi inorgoglisce”

Grande gioia in casa Paris Saint Germain per la conquista della prima, storica Champions League contro l’Inter, piegata con un roboante 5-0. Al termine della partita c’è però chi, come Khvicha Kvaratskhelia, ha la testa per pensare anche a qualcun altro. L’esterno georgiano, fresco campione d’Europa, nel corso dell’intervista post-partita dal campo ha dedicato anche un pensiero al Napoli e alla vittoria dello Scudetto, che ha detto di sentire come sua. Ha detto Kvara: “Considero davvero questo Scudetto come mio, perché sono stato a Napoli e ci ho giocato 70 partite, sono fiero di averli aiutati. Sono stati davvero incredibili, mi sono visto le loro partite e penso che meritassero di vincere il campionato. Sono orgoglioso e felice che i napoletani abbiano festeggiato”.

Sulla finale in sé e per sé, ha detto invece Kvaratskhelia: “Nella mia testa ho pensato che quello fosse il mio percorso (di vincere la Champions League, ndr). È stato molto difficile ma ci ho sempre creduto, sono davvero orgoglioso di esserci riuscito, di ciò che abbiamo e ho fatto. Devo continuare così, ci sono altri sogni da poter realizzare, intanto oggi se ne sono avverati alcuni e questo mi rende molto felice. La Champions è una competizione di altissimo livello, devi andare forte e non importa se è 4-0 o 0-0, hai sempre un lavoro da fare. Essere riuscito a vincere oggi mi inorgoglisce, se non combatti fino in fondo non puoi vincere”.

Fonte: Tuttomercatoweb