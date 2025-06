Kevin De Bruyne-Napoli ad un passo, che numeri per il centrocampista belga!

Il Napoli è ad un passo dal centrocampista ormai ex Manchester City, Kevin De Bruyne, e per lui parlano chiaramente i numeri dell’ultima stagione, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ha concluso l’ultima stagione con 40 presenze, di cui 28 in campionato, con 4 gol in Premier e 2 in FA Cup. Si è confermato al top per visione di gioco, calcio verticale e assist. Il suo marchio di fabbrica. È stato uno dei migliori assistman nella storia della Premier League. In cima a tutte le classifiche. Conte è pronto ad accogliere un giocatore che diventerà perno del centrocampo e della manovra offensiva. Potrà giocare in tutti i ruoli, da play a mezzala, ma di campo, moduli e ruoli se ne parlerà presto. Di sicuro, il Napoli innalzerà il proprio livello tecnico e di esperienza con un giocatore che ha fatto la storia recente del calcio europeo, uno dei più forti centrocampisti al mondo, al top per anni in Europa, nove volte candidato al Pallone d’Oro, terzo posto nel 2022. Ma uno così, uno come Kdb, si presenta da solo, non servono altri dettagli. I tifosi non vedono l’ora di poterlo ammirare con la maglia del Napoli. Un sogno che diventa realtà. Un passo alla volta. Domani le visite”.

Factory della Comunicazione