Il canadese del Lilla è bloccato e Gyokeres, uno dei più forti centravanti al mondo, piace parecchio

Il Napoli ha già bloccato Jonathan David, altro svincolato di lusso oltre a De Bruyne. Manna ha in pugno il 25enne canadese (nella foto)che ha appena concluso la sua esperienza al Lille con cui ha segnato 109 gol in 232 presenze. Numeri di spessore per un giocatore che il club ha trattato a lungo e con cui c’è l’accordo, in attesa delle valutazioni di Conte. David è un centravanti mobile che svaria su tutto il fronte offensivo, micidiale in area di rigore, scattante sotto porta, ma anche abile a legare i reparti con la sua tecnica. Viktor Gyokeres, invece, ha concluso l’ultima sua stagione con 54 gol, cinque in meno di quelli realizzati dal Napoli in campionato. È un dato, questo, che dà il senso alla dimensione del sogno legato allo svedese, anni 26, di proprietà dello Sporting Lisbona, uno dei più forti centravanti al mondo ambito dai migliori top club europei e con una valutazione extralarge. Ecco perché, ad oggi, è solo un pensiero stupendo, un sogno da numeri pazzeschi: 97 gol in 102 presenze con la maglia dello Sporting. Uno per ogni partita, o quasi. In più fa assist, si muove per la squadra, ha tecnica, potenza, velocità. È un centravanti completo già accostato da mesi alle big inglesi e non solo. La concorrenza è alta e il prezzo altissimo. Oltre a David, ce ne sono altri di centravanti più vicini alla realtà che appartengono alla lista di idee e intuizioni del club per migliorare i dati offensivi del Napoli. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione