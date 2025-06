Gazzetta – De Bruyne, la prima stella da Champions del mercato azzurro

Ormai si è ai dettagli per Kevin De Bruyne, che il Napoli ha bloccato e che presto sposerà i colori azzurri, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Kevin De Bruyne è pronto a sbarcare in Italia: questione di dettagli, qualcosina sui soliti diritti d’immagine da sistemare ma il più è fatto, tanto che il Napoli sta cercando di organizzare in fretta anche le visite mediche nei prossimi giorni, prima che il belga parta per rispondere alla chiamata della sua nazionale. Da ieri è partito lo scambio dei contratti, da vedere e approvare in ogni pagina e postilla. E se oggi si arriverà all’okay definitivo, già domani De Bruyne potrebbe atterrare a Roma per i rituali test fisici a Villa Stuart e poi per firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni, con opzione per il terzo anno. Aurelio De Laurentiis ha dato il suo placet al trasferimento, che prevede un ricco bonus alla firma (circa dieci milioni di euro), poi cinque milioni netti a stagione. Un’operazione da nuovo Napoli, pronto a tutto per accontentare Conte e anche per alzare l’asticella delle ambizioni. De Bruyne è la prima stella da Champions, con ogni probabilità non sarà l’unica di un mercato azzurro che si annuncia scoppiettante”.

Factory della Comunicazione