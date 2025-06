Fiammata africana sull’Italia, caldo intenso e temporali in vista: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Caldo intenso ma anche temporali sull'Italia, mentre l'anticiclone africano infiamma l'Italia. E' questo il quadro meteo delineato dagli esperti per la giornata di oggi, domenica 1 giugno, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea come, con l'aumentare delle temperature, cresca anche l'evaporazione dai nostri mari, la vera energia potenziale di cui si nutrono i sistemi temporaleschi per innescare poi rovinose grandinate e forti colpi di vento. Il mese di giugno si aprirà all’insegna del sole con temperature pienamente estive e ben sopra la media climatica, con scostamenti rispetto ai valori di riferimento addirittura di +5/6°C specie sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche. La causa di questa improvvisa canicola va ricercata nell’espansione del temibile anticiclone africano che trasporta masse d’aria di origine sub-tropicale (zone interne tra Marocco e Algeria) verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia. Ecco servita la prima fiammata africana della stagione: domenica 1 giugno sono previste punte massime fin verso i 30-31°C in città come Milano, Bologna, Firenze e Roma, anche con afa a tratti opprimente. Questa ondata di caldo ci accompagnerà anche per la Festa della Repubblica (lunedì 2 giugno) con ancora tanto sole e caldo su buona parte dell’Italia. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, l'ingresso di correnti instabili in quota, pilotate da un ciclone presente tra Regno Unito e Scandinavia, destabilizzerà non poco l'atmosfera provocando i primi temporali sulle Alpi e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia con pure il rischio di locali grandinate. Insomma, siamo davanti ad un'estremizzazione climatica: fasi molto calde e soleggiate, break temporaleschi violenti e di nuovo una canicola subtropicale asfissiante. Questo è il nuovo clima del XXI secolo, siamo ormai abituati a leggere temperature di 34-35°C già da giugno (quando la media ad inizio mese dovrebbe attestarsi sui 25°C nelle principali città italiane). Non solo, l’altro lato della medaglia, che va sotto il nome di cambiamento climatico, sono le piogge monsoniche con pure il rischio di rovinose grandinate. Domenica 1. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo prevalente, calo in aumento. Lunedì 2. Al Nord: soleggiato; temporali pomeridiani dalle Alpi verso le pianure. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo. Martedì 3. Al Nord: temporali sulle Alpi, soleggiato altrove. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo. Tendenza: continua la presenza dell’anticiclone africano. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione