Estate 2025: dopo il trionfo del calcio, il Maradona fa centro con la musica!

Napoli si prepara a vivere un’estate indimenticabile, trasformandosi nel cuore pulsante della musica italiana ed internazionale. Dai grandi stadi agli spazi più raccolti, la città vedrà alternarsi nei suoi luoghi d’incontro, artisti di spicco che faranno vibrare il pubblico con spettacoli straordinari. Lo stadio partenopeo che ha da poco finito di esaltarsi per le gesta della squadra Campione d’Italia, si riempirà di note, musica e melodia…

L’inaugurazione della stagione musicale partirà il 2 giugno con Gigi D’Alessio che, con il suo show “Gigi stadi 2025”, porterà il calore di Napoli sul palco dello stadio Diego Armando Maradona. A seguire, il 5 giugno, Luchè offrirà uno spettacolo che unisce rap e memoria urbana, mentre il 7 giugno sarà la volta di Sfera Ebbasta, pronto a incendiare il palco con il suo “Summer Tour 2025”

Non mancheranno le voci più amate del panorama pop italiano: Marracash il 10 giugno, Elodie il 12 giugno con il suo primo tour negli stadi. Il 16 e 17 giugno, toccherà ad un’icona del rock, un certo Vasco Rossi, regalere ai suoi innumerevoli fans emozioni inimmaginabili.

Come detto, non solo artisti nazionali, infatti, la grande musica internazionale farà tappa a Napoli con gli Imagine Dragons che il 21 giugno infiammeranno lo stadio Maradona con il loro Long War tour. Il 24 giugno, un gradito ritorno, quello targato Cesare Cremonini, pronto a presentare il suo nuovo album Alaska Baby con un concerto spettacolare. A chiudere il mese, ci penserà il 26 giugno Marco Mengoni che con la sua splendida voce farà sognare il pubblico che lo aspetterà allo stadio ed anche di più, mentre il 28 giugno sarà la volta dei Pinguini Tattici Nucleari che riempiranno Fuorigrotta della loro energia contagiosa con Hello world-Tour Stadi 2025.

Il 15 luglio sarà il momento clou per la musica urbana Coez tornerà all’ippodromo di Agnano consacrando definitivamente il luogo come Tempio della musica contemporanea.

Ma l’ evento più atteso è il concerto di Geolier il 25 luglio nella magnifica cornice dell’Ippodromo di Agnano. L’estate 2025 sarà una celebrazione di suoni ed emozioni che trasformeranno Napoli in un vero e proprio Festival a cielo aperto. Un’occasione imperdibile per chi vuol vivere la magia della musica in una delle città più vibranti al mondo. Quindi, zaino in spalla, scarpe comode e buona musica a tutti.

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja