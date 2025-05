Psg umilia Inter, 5-0 in finale Champions League: il trionfo di Luis Enrique

(Adnkronos) –

Manita di uno splendido Psg all'Inter nella finale di Champions League. Un netto 5-0 che non ammette repliche. Il Psg è stato più forte in tutti i reparti e si è aggiudicato meritatamente l'ultimo atto della massima competizione continentale per Club. La squadra di Luis Enrique ha espresso tutta la sua tecnica, classe, velocità mettendo da subito in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi, che torna a casa con la sconfitta più pesante nella storia delle finali di Champions League. I nerazzurri escono quindi ancora battuti nella finale e dopo Istanbul anche Monaco è amara per l'Inter che dopo aver perso il campionato, lascia anche la Coppa dalle grandi orecchie che va per la prima volta al Psg. A decidere la gara la doppietta di Désiré Doué dopo il gol iniziale dell'ex Hakimi, prima dei gol di Kvaratskhelia e Senny Mayulu. Luis Enrique in avvio sceglie proprio il giovane Doué in avanti con Dembelé e Kvaratskhelia, mentre conferma Pacho al fianco di Marquinhos in difesa e Fabian in mediana. Inzaghi si affida in avanti alla coppia Lautaro e Thuram, con Dumfries e Dimarco esterni. In difesa recuperato Pavard. Psg controlla subito il possesso del pallone con l'Inter che si difende e prova a ripartire in maniera veloce. Al 10' arriva il primo tiro del match targato Doué, la sua conclusione si rivela però lenta e centrale. Il Psg sale di intensità, rischia poco e nel giro di 8 minuti indirizza la gara: prima Hakimi al 12' e poi Douè al 20' sono un uno-due terrificante per l'Inter, che completamente in balia dell'avversario, incapace di reagire. Al 12' splendida imbucata di Vitinha per Douè che serve Hakimi, solo davanti alla porta che deve solo depositare in rete il pallone dell'1-0. Al 20' il raddoppio, con una veloce ripartenza di Kvara e Dembelé, con quest'ultimo che serve Douè, bravo a concludere di prima intenzione con il destro a battere Sommer con la decisiva la deviazione di Dimarco per il 2-0. Al 23' ci prova Acerbi di testa sugli sviluppi di corner, ma la palla termina alta poco sopra la traversa. L'Inter prova a reagire e al 38' sempre di testa e sugli sviluppi di corner, Thuram non inquadra lo specchio della porta. Al 44' ancora Psg sempre con lo spunto di Douè che serve Dembelè che però non riesce ad inquadrare la porta. Ad inizio ripresa al 47' subito Kvaratskhelia pericoloso con il mancino ma la palla esce di poco al lato. L'ex Napoli si ripete poco dopo ma non trova lo specchio. L'Inter prova a reagire ma si scopre e al 63' subisce il tris francese: verticalizzazione improvvisa del Psg con Dembelè prima e Vitinha poi che trova Doué, bravo a battere Sommer con il destro per il 3-0. Neanche i cambi aiutano Inzaghi che è costretto a togliere Bissek per infortunio poco dopo l'ingresso in campo. I parigini non si fermano e continuano a cercare i varchi e al 73' calano il poker: altro contropiede del Psg con Dembelè che serve Kvara che si invola e batte Sommer con il mancino per il 4-0. L'Inter al 76' prova a segnare il gol della bandiera con Thuram che conclude da posizione ravvicinata, ma è bravissimo Donnarumma a dire di no. L'Inter ormai è sulle gambe e rischia ancora all'82' con Barcola, appena entrato, che da solo dinanzi a Sommer dopo un numero con la suola, non inquadra lo specchio della porta. Lo schiaffo finale arriva all'86' con il giovanissimo Senny Mayulu che imbeccato alla perfezione da Barcola è bravissimo a battere Sommer con un mancino potente e preciso che tocca il palo e finisce in rete per il 5-0 finale. Punizione troppo dura per l'Inter in finale. —[email protected] (Web Info)

