Andrea Rocco Padula, ex compagno di squadra di Edon Zhegrova ai tempi del Basilea con cui ha giocato per due stagioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it:

“Innanzitutto voglio sottolineare come Edon sia un bravissimo ragazzo, un calciatore dal carattere d’oro che si metteva costantemente a disposizione dell’allenatore e della squadra nonostante la sua giovane età e la sua poca esperienza. Qualitativamente è uno dei migliori calciatori con cui ho mai giocato se non il migliore. Punta sempre l’avversario e ha costantemente la palla attaccata al piede quando parte in progressione o se si cimenta in un dribbling nello stretto.

Onestamente mi auguro che venga a Napoli perchè è uno di quei giocatori che notoriamente piacciono al pubblico del Maradona: lì può letteralmente volare perchè si esalta quando sa di avere un pubblico caloroso a sostenerlo. Con le dovute proporzioni, per fisico e caratteristiche può ricordare Robben. Non lo sento da 3 o 4 anni ma se in questi giorni dovessi avere la possibilità di parlargli gli consiglierei di venire a Napoli di corsa. Anche se lui credo che già sia straconvinto di accettare questa sfida e in più, la presenza di Rrhamani in rosa rappresenti un grande fattore per favorire il suo eventuale inserimento in squadra ed in città. Si saranno già sentiti”.