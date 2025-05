La nuova mossa per l’attacco è Guirassy, gol a valanga per il franco-guineano

Incassato virtualmente il primo colpo da 90 della nuova stagione, il diesse Manna da ieri è ad Ischia insieme al presidente De Laurentiis per pianificare le strategie del club sul mercato. Riflettori puntati sull’attacco che, come evidenziato più volte da Conte quest’anno, non aveva nelle corde tanti gol nel proprio dna. Il Napoli aspetta una risposta da Jonathan David (25 anni e 25 gol con il Lille quest’anno) che si è svincolato dal club francese e valuta il quadriennale (con opzione) offerto da DeLa a circa 6 milioni a stagione. La forbice tra domanda ed offerta non è ampia a dispetto invece delle richieste di commissioni monstre avanzate dal suo management. Il Napoli non vuole farsi prendere per la giacca ed è pronto a virare altrove se le cose dovessero andare per le lunghe. Ed ecco che sull’agendina di Manna (si) spunta il nome di Serhou Guirassy (29). La punta centrale franco-guineana ha segnato qualcosa come 34 reti tra Bundesliga e Champions League quest’anno con la maglia del Borussia Dortmund e rappresenterebbe più di un’alternativa a Lukaku nel ruolo di centravanti. Il suo cartellino è valutato 40 milioni dai tedeschi che come per Adeyemi (23) a gennaio non alzerebbero certo le barricate. Manna guarda sempre con grande interesse in Premier League e prova a spendere ancora al “discount” del Manchester United. Piacciono e non poco gli attaccanti Rasmus Hojlund (22) e Joshua Zirkzee (24). Fonte: Il mattino

