Anguissa, risuonano le sirene arabe, ma non si faranno sconti

La questione si aprì la scorsa estate, ora ritorna. Le sirene arabe suonano forti per Frank Anguissa. Stavolta sembra più difficile che il centrocampista camerunense non le ascolti…Scrive Il CdS: “S’ è fatto un giro lungo un anno e ora è ritornato il richiamo dell’Arabia Saudita per Anguissa. Il centrocampista di Conte già la scorsa estate non aveva finto disinteresse per la corte dalla Saudi Pro League. Fu l’allenatore, appena arrivato, a frenarlo. Lo riteneva uno dei pilastri su cui rifondare il Napoli. Ora, lo stesso pressing, torna a palesarsi. L’epilogo è tutto da scoprire. Stavolta a fare sul serio è l’Al-Qadisiyya. Vuole Anguissa e proverà a convincerlo in tutti i modi. Conterà anche il discorso economico. Per il giocatore, l’Arabia sarebbe soprattutto una scelta di vita. Vorrebbe dire lasciare l’Europa ancora relativamente giovane, all’età di 29 anni, dopo averla conosciuta a fondo con le varie esperienze in Ligue 1, Premier, Liga e, da quattro anni, in Serie A. Porterebbe con sé il ricordo felice dei due scudetti vinti a Napoli. Di entrambi è stato artefice e grande protagonista. Nell’ultimo è stato anche incisivo in zona gol con sei reti. Il suo record personale. Una crescita evidente grazie al lavoro di Conte. Il Napoli, stavolta, asseconderebbe la sua volontà ma alle proprie condizioni. Tradotto: considera Anguissa un giocatore di assoluto spessore e valuta il suo cartellino una ventina di milioni. L’’Al-Qadisiyya dovrà dunque trovare prima l’accordo con il Napoli che non farà sconti.”