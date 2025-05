Salute, indagine Iqvia: 2 italiani su 3 sono affaticati e quasi un terzo assume integratori per affrontare il periodo estivo

(Adnkronos) – Secondo una ricerca Iqvia su un campione di 3mila italiani, i due terzi dichiarano di non sentirsi in forma e, per lo più, tristi, affaticati e poco sereni e il 22% si sente costantemente stressato. Le donne risultano, inoltre, maggiormente colpite da stati di agitazione, affaticamento. Per tutti questi motivi, quasi un terzo degli italiani assume regolarmente integratori. L'importanza dei minerali essenziali per il benessere è da sempre al centro dell'attenzione di chi vuole prendersi cura di sé, soprattutto nel periodo estivo in cui l’afa e l’eccessiva sudorazione mettono a dura prova. Il magnesio è un alleato fondamentale e, con Magnesio Supremo Potassio+, presentato da Natural Point in un evento a Milano, viene introdotta una formula ancora più completa ed equilibrata. L'integrazione di magnesio, potassio e fosforo, combinata con vitamine C, B2 e B12 – informa una nota – offre un supporto mirato a chi desidera affrontare la giornata con più energia e vitalità. "Il successo di Magnesio Supremo – afferma Elena Portioli, Business Unit Director CHC, Recordati – nasce dalla passione e dall’impegno di persone che, fin dal 1993, hanno messo al centro il benessere e l’armonia con sé stessi e con gli altri. Recordati condivide profondamente questo approccio e, dal 2018, con l’ingresso di Natural Point nel gruppo, sostiene con convinzione questa visione, contribuendo a un percorso di crescita straordinario e a una diffusione sempre più ampia". Come spiega Serena Missori, medico endocrinologo, specialista della nutrizione e diabetologa: "Il corretto apporto di magnesio rappresenta da sempre un elemento fondamentale per il mantenimento della salute, sebbene spesso venga trascurato. Attraverso l’esperienza con Magnesio Supremo, ho contribuito nel tempo a diffondere la conoscenza sull’importanza di questo minerale, sottolineando come una dieta equilibrata e, quando necessario, un’integrazione adeguata possano favorire il benessere dei pazienti". "Spesso si tende a considerare il benessere in modo superficiale, mentre è davvero fondamentale prendersi cura di sé – sottolinea la showgirl italiana, Martina Colombari, brand ambassador – Per questo motivo, sono felice di essere la testimonial del lancio di Magnesio Supremo Potassio+, un nuovo integratore della linea Magnesio Supremo, realizzato con ingredienti di origine naturale e pensato per accompagnare dolcemente il nostro benessere quotidiano, specifico per i periodi di caldo intenso, afa e per l’attività fisica". La perdita di minerali dovuta a caldo e sudorazione – rimarca la nota – può compromettere il nostro equilibrio e ridurre energia e concentrazione. L’integrazione di magnesio e potassio rappresenta una scelta consapevole per il mantenimento dell’equilibrio fisico e mentale nei periodi più caldi. Un gesto semplice che diventa parte della routine giornaliera per chi desidera sentirsi in forma e affrontare la vita con energia. —[email protected] (Web Info)

