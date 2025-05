Roland Garros, furia Musetti contro l’arbitro: “Negato”

(Adnkronos) – Partita non semplice per Lorenzo Musetti al Roland Garros, nel terzo turno dello Slam francese contro Mariano Navone. L'azzurro ha perso il primo set commettendo tanti errori, ma ha vinto poi il secondo riportando il match in parità. Fin qui Musetti ha mostrato ottime giocate, ma il suo gioco sta venendo fuori a sprazzi. Lorenzo è apparso nervoso in diversi punti cruciali del match, prendendosela anche con il giudice di sedia a metà del primo set, sul 30-30 del settimo game: l'arbitro ha chiamato out un lob dell'argentino, ma l'indicazione è arrivata quando Lorenzo stava per giocare il colpo successivo. Il giudice di sedia, il francese Manuel Absolu, è andato così sul campo per verificare il segno e ha fatto overrule, spiegando che la palla era buona. A quel punto avrebbe dovuto optare per la ripetizione del punto, ma non ha ritenuto che Musetti fosse stato disturbato dalla chiamata e ha assegnato il punto a Navone, scatenando la risposta dell'azzurro: "Com'è possibile? La chiamata è arrivata durante lo scambio". In seguito Musetti ha subito il break e si è ritrovato sotto 4-3, esternando il suo nervosismo contro l'arbitro. "Negato, negato" ha ripetuto più volteil tennista azzurro, numero 7 del ranking Atp, in quel momento. —[email protected] (Web Info)

