Rai: “ecco i due preferiti dal leccese”

”Conte è stato preso dal Napoli per un progetto diverso ed ha concordato il suo stipendio nell’ottica di andare in Champions League, invece– ha detto il giornalista Rai a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live– è andato oltre le aspettative ed ha condotto la squadra alla conquista dello Scudetto al suo primo anno in Campania. Il contratto che è attualmente in piedi dovrà essere ritoccato per queste ragioni. Ha fatto qualcosa di straordinario con una squadra che, sulla carta, è meno forte dell’Inter. Il Milan invece puntava allo scudetto: l’ha detto Zlatan Ibrahimovic ad inizio stagione, non lo sto dicendo io adesso Se Conte deciderà di andare via e di non rimanere dov’è, allora il Napoli andrà dritto su Massimiliano Allegri: c’è già stato un incontro ed esiste un accordo di massima. Al di là di questo aspetto, va considerato anche quello che sarebbe il programma per il futuro. La frenata per Jonathan David è legata al fatto che non piaccia a Conte al 100%? Io so che Antonio come obiettivi in attacco ha indicato Kean, che si è imposto a Firenze, e Ndoye del Bologna: sono i due profili graditi al mister, quelli che vorrebbe allenare. Potrebbero essere i due obiettivi importanti per puntellare il reparto offensivo in caso di sua permanenza”.

