Porti, Musolino (AdSP Mtcs) confermato a presidenza MedPorts

(Adnkronos) – All'assemblea Generale Annuale il Commissario Straordinario dell'AdSP Mtcs Pino Musolino è stato confermato all'unanimità al Forum che si sono tenuti a Tangeri. I lavori dell'assemblea e del Forum che si sono tenuti a Tangeri hanno visto svolgersi numerose sessioni e panel dedicati alla logistica intelligente, alle energie rinnovabili e alla sicurezza marittima, a conferma del dinamismo dell’associazione e del suo impegno per valorizzare il Mediterraneo come crocevia di cooperazione e progresso. L'assemblea ha riconfermato Musolino per i prossimi due anni, riconoscendo il lavoro svolto nel far crescere l'Associazione nel numero degli associati – oggi 33 tra porti e organizzazioni portuali presenti nell’area del Mediterraneo – e il suo impegno per la promozione della portualità mediterranea su tutte le sponde del Mare Nostrum. La decisione, votata da tutti i membri dell’associazione, riflette – si legge in una nota – "la fiducia nel lavoro svolto finora e nella leadership capace di guidare MedPorts verso obiettivi sempre più ambiziosi". "Sono onorato della riconferma e grato per la fiducia che i membri di MEDPorts continuano a riporre in me – ha dichiarato Musolino. Tangeri non è oggi solo la sede di questo importante forum, ma rappresenta un esempio tangibile di come, con una visione chiara e la capacità di realizzarla, i porti possano diventare motori di sviluppo economico, centri di innovazione e ricerca e luoghi di integrazione regionale". "Tanger Med, con la sua crescita straordinaria e la capacità di anticipare le tendenze globali, è un faro per tutto il Mediterraneo. È su questa visione che intendiamo continuare a costruire il futuro della nostra associazione". “Nel prossimo biennio – conclude il Commissario Straordinario dell'AdSP MTCS Pino Musolino- si rafforzerà il mio impegno a far crescere maggiormente l'Associazione nel numero di membri. Sarà inoltre fondamentale affrontare uniti le sfide globali, dalla decarbonizzazione alla trasformazione digitale, senza dimenticare la ritrovata centralità del Mediterraneo come ponte tra continenti oggi messa a dura prova dalle tensioni geopolitiche, lavorando per rendere MEDPorts una piattaforma sempre più efficace, in grado di tradurre le strategie in azioni concrete a beneficio di tutti i membri e dei territori che rappresentano". MedPorts, fondata nel 2018, promuove la cooperazione tra i porti mediterranei per rafforzare la competitività, l’innovazione e la resilienza del settore, in un’ottica di dialogo euro-africano. Durante il primo mandato di Musolino, l’associazione ha ampliato la sua rete, avviato progetti chiave sulla transizione ecologica e digitale, e consolidato il ruolo dei porti come hub di connettività e crescita inclusiva. —[email protected] (Web Info)

