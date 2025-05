La lista degli acquisti per Conte

I PIANI DI MANNA

Dopo avere blindato la posizione dell’allenatore e dato ampie garanzie al «condottiero» Conte sull’allestimento di una squadra all’altezza delle prossime competizioni europee (Champions) e non solo (ci sono anche coppa Italia, Supercoppa e soprattutto il campionato con un titolo da difendere), De Laurentiis definirà piani, operazioni e portafogli per soddisfare le richieste del suo nocchiero. E lo farà in compagnia del ds Manna, il suo uomo mercato che ieri ha avuto precise indicazioni dall’allenatore su quelli che sono i profili graditi del nuovo Napoli che sta per nascere. Patron e diesse da stamani faranno il punto della situazione ad Ischia dove Dela è di casa. Da domani sarà già possibile operare sul mercato vista la finestra speciale creata dalla Uefa e formalizzata dalla Fifa (dall’1 al 10 giugno) per via del Mondiale per Club.

LA LISTA DEGLI ACQUISTI

L’ex stella del Manchester City sarà il primo di almeno altri 7 acquisti di spessore in casa Napoli. Il club azzurro resta in attesa di una risposta definitiva da Jonathan David (25). Il centravanti canadese svincolatosi dal Lille è stato opzionato dal club azzurro (pronto un quadriennale da circa 6 milioni a stagione), ma continua ad esserci distanza con i suoi agenti per via del discorso relativo alle commissioni ed clausola rescissoria. Il Napoli non intende aspettare in eterno ed ha pronte alternative che portano ai nomi di Lucca (24) e Hojlund (22). Il primo è un centravanti di peso che ha fatto 14 gol nelle fila dell’Udinese. Hojlund non ha risposto come ci si aspettava in Premier ed il Manchester United sarebbe felice di usarlo come parziale contropartita tecnica per arrivare ad Osimhen. L’attaccante nigeriano sarà ceduto dietro il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni (valida solo per l’estero) e sulle sue tracce ci sono sempre i petrodollari della Saudi League. Copia-incolla anche per Anguissa . Si vedrà. Nel ruolo, sondati anche Lookman (27) e Retegui (26) dell’Atalanta. In entrata, il Napoli conta di coprirsi sulle fasce. Il coreano Lee (24) del Psg resta in pole così come Zhegrova (26) del Lille. Su quest’ultimo però sono in corso valutazioni per via di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo da inizio gennaio. Conte chiede rinforzi in tutti i reparti. Frattesi (25) dell’Inter resta più di una suggestione che scioglierà le riserve soltanto dopo la finalissima di Champions di domani sera. Un altro profilo che piace è quello di Lorenzo Pellegrini (28) della Roma. Il Napoli tornerà all’attacco del capitano giallorosso che pare abbia finito il suo ciclo nella capitale

Fonte: Il Mattino