Di Lorenzo celebra il quarto scudetto con un tatuaggio simbolico: “Ag4in” sulla pelle

A una settimana dalla storica vittoria contro il Cagliari e dalla magica serata del 23 maggio, i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli continuano a far parlare di sé. Le immagini e le gag che circolano sul web non si fermano, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e dei giocatori.

Non solo i supporters, ma anche gli stessi calciatori hanno voluto essere protagonisti di iniziative speciali per celebrare il tanto atteso tricolore. Il capitano Giovanni Di Lorenzo, sempre in prima linea sia in campo che fuori, ha scelto un gesto simbolico per marcare questa conquista storica.

Il difensore ha infatti deciso di farsi tatuare ancora una volta la caviglia destra, come già aveva fatto nel 2023, al termine della stagione che portò il Napoli al terzo scudetto. In quella circostanza, il capitano si fece imprimere il numero “3” e lo scudetto sulla pelle. Questa volta, invece, ha scelto un tatuaggio con la scritta “Ag4in”, un chiaro omaggio al quarto titolo vinto, realizzato dall’amico e tatuatore Valentino Russo.

Il tatuaggio, che riprende il carattere tipografico utilizzato dal club per le maglie celebrative del campionato, è un ulteriore segno di attaccamento e orgoglio per la causa azzurra, un marchio indelebile che Di Lorenzo ha voluto portare con sé, come simbolo di una vittoria che resterà nella storia del Napoli.