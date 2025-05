Calcio giovanile, partito il Trofeo D’Alterio: 500 ragazzi in campo al Vallefuoco di Mugnano

Factory della Comunicazione

Festa di colori per la cerimonia di apertura, presenti quattro club stranieri da Svezia, Cina e Australia e undici società di serie A, tra cui il Napoli. Fase a gironi fino a domenica, lunedì le finali

30 maggio 2025

È iniziato ieri, con il calcio d’inizio dato simbolicamente da una delle calciatrici del Villaricca Calcio femminile, che milita in serie C, il Trofeo D’Alterio Group – organizzato dalla società ASD Villaricca Calcio in collaborazione con la società di trasporti e logistica D’Alterio Group, giunto quest’anno alla nona edizione. Sono 25 i club che partecipano alla competizione, dedicata alla categoria under 12, che si sfideranno per cinque giorni allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, con le finali previste lunedì 2 giugno.

Tra i club figurano quattro formazioni straniere: gli svedesi del Djurgarden, semifinalisti di Conference League contro il Chelsea con la prima squadra, i cinesi del Football Boys 2017 e due formazioni australiane, il Futboltec Sydney e l’FT Select Melbourne. Tutte e quattro sono arrivate a Napoli in anticipo e in attesa di iniziare il torneo hanno respirato il clima di festa legato alla vittoria dello scudetto della SSC Napoli, che con la sua formazione under 12 sarà anche protagonista del Trofeo, e hanno potuto ammirare le bellezze della città partenopea oltre che gustare le bontà enogastronomiche.

“L’entusiasmo coinvolgente dei ragazzini e di tutti i partecipanti – dichiara Carmine D’Alterio, consigliere della società D’Alterio Group – ci ripaga di tutti i sacrifici fatti per la realizzazione del torneo. Ringraziamo i nostri sponsor che ormai da nove anni ci sostegno in questa bellissima e avvincente avventura”.

“Siamo felici di poter regalare ad oltre 500 ragazzini, agli staff e alle loro famiglie, momenti di amicizia, di divertimento e di sano confronto calcistico all’insegna del fair play e del massimo rispetto. Anche quest’anno assegneremo il premio miglior tifoseria, al fine di coinvolgere sempre più le famiglie e renderle protagoniste nel solco degli encomiabili valori sportivi”, afferma Sandro Tambaro, direttore dell’Asd Villaricca Calcio.

“La cerimonia di presentazione è sempre una grande emozione, una festa di colori che per la prima volta ha coinvolto gli atleti di tre continenti. Il Trofeo D’Alterio è un’occasione di crescita e condivisione, come hanno dimostrato già i primi momenti in cui le squadre si sono potute incontrare e conoscere. Abbiamo preparato dei gadget per lasciare un ricordo a ogni ragazzo che avrà preso parte al torneo, oltre a voler premiare al termine della competizione tutte le squadre e tutte le categorie individuali. Siamo felici che questa manifestazione possa rappresentare un’opportunità per valorizzare il territorio e promuovere un turismo sportivo e uno scambio culturale formativo per la crescita dei nostri giovani”, ha spiegato Raffaelita D’Alterio, Presidente D’Alterio Group e Vicepresidente Asd Villaricca Calcio, a margine della cerimonia d’inaugurazione della nona edizione del torneo internazionale Trofeo D’Alterio Group.

