Brambati, ag. Fifa: “Al di là della tentazione Juve, Conte è rimasto sicuramente colpito dall’amore dei napoletani”

L’ex calciatore e agente Fifa, Massimo Brambati, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

”Al di là della tentazione Juve, Conte è rimasto sicuramente colpito dall’amore dei napoletani nei suoi confronti. Le scene e la passione viste nel corso della parata non sono passate inosservate, se si considera anche che Antonio è un simbolo della Juventus, una delle acerrime nemiche sportive del Napoli e dei suoi tifosi. Eppure è stato travolto dall’amore dei tifosi. Inoltre, non dimenticherei che un anno fa De Laurentiis è stato l’unico a corteggiare e ingaggiare Conte, in un momento in cui nè il Milan e neanche la ‘sua’ Juve hanno pensato a lui. Non se lo sono filati proprio. Guarda caso proprio due delle squadre che hanno maggiormente deluso in questo campionato. Insomma De Laurentiis l’ha voluto e gli ha fatto un contratto di tre anni. Per Conte si prospetta un’altra sfida col Napoli, fare bene in Champions ma, conoscendolo, con lui non esistono mezze misure e quindi certamente proverà a vincere ancora lo scudetto. Frenata su David? Non conosco questa trattativa, posso solo dire che a Conte, che è un grandissimo allenatore, piacciono sicuramente i grandi calciatori e mi pare che David lo sia eccome. Anche De Bruyne è nato da un’opportunità che si è creata… Un paio di mesi fa, parlando con Antonio, mi diceva che già iniziavano a delinearsi delle cose per l’anno successivo. De Bruyne è un giocatore senza età ed un grande professionista. Se viene con la giusta motivazione, può fare la differenza”.