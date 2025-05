Bellezza: Henkel, con Syoss Hair Lab il rilancio innovativo e autentico di Palette

(Adnkronos) – In collaborazione con Henkel" Celebrare la bellezza inclusiva, concreta e professionale. È questo l’obiettivo di Henkel nel rilanciare Palette, il brand di colorazione più amato dalle italiane, che si trasforma nel nuovo marchio Syoss by Palette. Si tratta di uno step decisivo verso un’estetica innovativa più essenziale, autentica e al passo con i tempi, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più consapevole, esigente e attento alla qualità dei prodotti. A dare il via ufficiale a questa nuova era – informa una nota – è stato ‘Syoss Hair Lab’, un evento immersivo organizzato da Henkel Consumer Brands a Milano al Clan Upstairs. "La decisione di intraprendere un percorso di rebranding nasce dalla volontà di rappresentare meglio chi siamo oggi: un brand che non ha paura di rinnovarsi, che ascolta le esigenze dei consumatori e che crede in una bellezza inclusiva, concreta, professionale. La visione che guida tutto il progetto si ritrova nel claim ‘You. Intensified.’”, ha dichiarato Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing Media & Digital Henkel Consumer Brands WE South. L’invito è di “vivere la propria identità con autenticità e forza espressiva. Oggi la bellezza è un linguaggio personale – spiega – Il colore e lo styling diventano strumenti per raccontare chi siamo, non per aderire a uno standard, ma per amplificare la nostra unicità. Il claim rappresenta il cuore del nostro posizionamento: Syoss by Palette come alleato di espressione personale potente e consapevole. Questo approccio ci permette di costruire una relazione più profonda e valoriale con il target, andando oltre la performance del prodotto per abbracciare un concetto di bellezza contemporanea: consapevole, audace, libera”. Proprio per questo “abbiamo immaginato per il lancio un luogo dinamico e coinvolgente – prosegue D’Angelo-Valente – per dialogare sia con i professionisti del settore che con il grande pubblico, offrendo momenti di ispirazione e confronto. Tutorial, masterclass, consulenze, incontri con creator e hairstylist si alternano a format e contenuti pensati per raccontare da vicino il nuovo volto della marca. Il Syoss Hair Lab – rimarca – è pensato infatti per coinvolgere e ispirare, per far emergere la bellezza come forma di espressione personale. Qui il claim ‘You. Intensified.’ si traduce in un’esperienza autentica, creativa e condivisa”. La campagna di rebranding va a toccare tutti i canali: TV, digital, social, influencer marketing e retail. “I messaggi sono chiari, diretti, capaci di parlare a pubblici diversi con un unico tono di voce. È una campagna che non rincorre i trend – conclude – ma li interpreta in chiave valoriale, con uno sguardo inclusivo e contemporaneo”. —[email protected] (Web Info)

