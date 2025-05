Conte e ADL sono stati chiari tra loro: la fumata attesa a breve

Si aspetta di sapere e la sensazione è che entro un paio di giorni, tutto sarà deciso. Il futuro di Antonio Conte interessa al Napoli, ovvio, ed Il Mattino si sofferma sull’ argomento: “Entro domani o sabato ci sarà la fumata, ovvero la risposta definitiva. Lascia o raddoppia? La visione del futuro coincide: costruire un Napoli che possa lottare stabilmente per un posto in Champions e che possa andare più avanti possibile in Europa. Con giocatori che lui vorrebbe fortissimi, come De Bruyne: spazio in bilancio ce n’è. Eccome. C’è poi un aspetto. Chiave. De Laurentiis ha ribadito di voler affidare tutte le scelte tecniche a lui e al d.s. Manna, che ha presentato il lungo elenco di calciatori che ha contattato in queste ultime settimane. Un lavoro, quello di Manna, fondamentale, per far spostare il barometro verso il bel tempo. Le nuvole nere sembrano in lontananza, ma in ogni istante possono ritornare. Quindi, meglio andare avanti con prudenza. In ogni caso, De Laurentiis ha detto tutto quello che doveva dire sul progetto Napoli a Conte e Conte ha detto a De Laurentiis quello che vuole per continuare a essere il condottiere di questa squadra. In un clima di immensa cordialità. Nessun riferimento alle eventuali sirene della Juventus. Zero. Ma bisogna fare attenzione a un assalto bianconero last minute”.

Factory della Comunicazione