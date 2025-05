Champions, che ricchezza! Incassi da urlo per il Napoli: ecco tutte le cifre

Le fasce sono determinate in base alla posizione nel ranking Uefa. Il Napoli sarà inserito in terza fascia ma, al contrario di quanto avvenuto in passato, questo non impedirà di affrontare le squadre di pari ”livello”: gli azzurri infatti giocheranno contro due trae forse Tottenham (dipende dal, nel caso in cui abbia il pass tramite i preliminari), oltre alle compagini che accederanno alla massima competizione europea attraverso il percorso dei playoff.

La Champions, come detto, porta in dote una valanga di denaro con un montepremi complessivo di quasi 2,5 miliardi di euro. Ogni club qualificato per la fase a gironi riceve 18,62 milioni con premi di 2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per ogni pari. Nel nuovo format, poi, ci sono bonus per la posizione in classifica (le prime 8 ricevono 2 milioni extra, dalla 9° alla 16° 1 milione). Dalla fase a eliminazione diretta in poi le cifre diventano iperboliche: 11 milioni per gli ottavi; 12,5 per i quarti; 15 per la semifinale e 18,5 per la finale a cui se ne aggiungono 6,5 per chi alza il trofeo. Quest’anno, per intenderci, l’Inter ha già incassato 86 milioni (escluso gli il botteghino naturalmente). In caso di successo la somma è presto fatta