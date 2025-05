Factory della Comunicazione

La risposta di Antonio è attesa entro domani: ora c’è più fiducia

E il collaboratore fa impazzire i social: «Ci rivediamo a luglio»

Non succede, ma se succede… La speranza del Napoli di proseguire l’avventura con Conte cresce di giorno in giorno dopo l’incontro a Roma con ADL

A ntonio Conte è a Napoli, al suo posto, tra Chiaia e il mare, in quell’angolo di terra e cielo che non ha bisogno di una panchina per ammirare il futuro. Di questi tempi, del resto, è sufficiente andare poco più in là. Facciamo presto, ancora quarantotto ore: la sua risposta al nuovo progetto De Laurentiis è attesa entro domani. Ma nell’aria c’è già qualcosa di nuovo dopo l’incontro con il presidente di martedì a Roma, i contatti andati in scena anche ieri e un’immagine: