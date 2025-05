“Vedrei bene Allegri come erede di Conte, ha già sostituito molto bene Antonio vincendo tre scudetti”

“Sul futuro di Conte ho una mia idea. Bisogna di certo vedere cosa si sono detti De Laurentiis e Conte ieri, so – ha detto Michele Padovano, l’ex attaccante di Juve e Napoli, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – che c’è grande rispetto tra le famiglie, la professione però è un’altra cosa. Se Antonio ha deciso che a Napoli non si possono fare determinate cose, e sono parole sue, la sensazione è che voglia tornare alla Juventus. E’ solo una mia percezione, sia chiaro, ma si è lasciato male con i bianconeri e per me vorrebbe riprendere un discorso interrotto in maniera brusca. Fermo restando che tra De Laurentiis e Conte c’è un ottimo rapporto. De Bruyne è stato un giocatore importante, ma è a fine carriera e le figurine in questo momento non servono. Un anno lo può fare bene, ma se vuoi costruire qualcosa di importante per me dovresti prendere calciatori più giovani. Sia chiaro, De Bruyne è un calciatore fantastico, ma a una certa età, e io lo so bene, le cose cambiano da un giorno all’altro. Vedrei bene Allegri come erede di Conte, ha già sostituito molto bene Antonio alla Juventus vincendo tre scudetti ed è un grande allenatore”

