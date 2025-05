“Ho conosciuto Conte a maggio 2024, prima dell’arrivo di Antonio a Napoli. Nel libro in uscita, “Dare tutto, Chiedere tutto” (edizioni Mondadori scritto da Berruto insieme a Conte, ndr) c’è stato un dialogo tra di noi che si propone di indagare il ruolo del coach, del mister, ma non si rivolge solo ad allenatori sportivi, ma a chiunque eserciti quel ruolo costruendo ad esempio le squadre negli ospedali, nelle aziende, nelle scuole e così via. E’ stato – ha detto Mario Berruto, l’ex Ct della Nazionale di Pallavolo e deputato al Parlamento, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live -uno splendido confronto delle nostre esperienze, sia da allenatori di club che da Ct delle rispettive nazionali. Il ‘Dare’ e il ‘chiedere’ tutto avvengono in una chiara sequenza temporale: prima arriva il dare e poi il chiedere, ma come conseguenza dell’essere esigente. Conte, come è emerso dalle nostre chiacchierate, è ferocemente esigente, innanzitutto con se stesso e poi, a Napoli lo hanno capito perfettamente dopo questo straordinario successo, è da sottolineare il clamoroso impatto che lui ha quando arriva in un nuovo club. Non so se resterà o meno a Napoli, non ho dubbi che per il fuoco che ha dentro Antonio necessita sempre di un progetto straordinario. Da amante del calcio, ma anche da tifoso del Torino, non posso che augurargli che resti a Napoli, anche perchè potenzialmente un grande progetto all’orizzonte può esserci. Dinanzi a lui c’è la sfida Champions, ma già gli ultimi anni hanno dimostrato che il club azzurro è nell’elite del calcio in modo solido, come dimostrano i due scudetti in tre anni. So che lui ha bisogno di alzare continuamente l’asticella e il Napoli sembra offrirgli un progetto ancora più ambizioso”

