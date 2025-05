Gianni Improta: “De Bruyne può essere un buon motivo per far restare Conte”

L’ex calciatore del Napoli, Gianni Improta, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Troppo facile pretendere sempre e non accontentarsi di ciò che la società passa. Non mi sono piaciuti certi dispetti quando, venduto Kvaratskhelia, non è arrivato nessun giocatore all’altezza. Il Napoli era in trattativa con lo United per Garnacho, ma la richiesta era troppo alta. Devo dare ancora ragione a De Laurentiis, che non ha speso 70 milioni per l’argentino e ha fatto bene. Il nocciolo della questione è questo: se alle richieste di Conte ci sarà un seguito, ovvero se la società lo accontenterà lui non andrà via e De Bruyne può essere un buon motivo per farlo restare. Il belga è un po’ avanti con gli anni, ma un allenatore bravo è vero che deve pretendere di rinforzare l’organico per affrontare la Champions, ma deve anche accontentarsi di ciò che gli passa il convento e migliorare il materiale umano a disposizione. Sul lungomare abbiamo visto scene memorabili: come fa un allenatore a lasciare tutto questo? Sarebbe assurdo. E se si lascia per timore di ripetersi non è una cosa che posso accettare. Se il Napoli si consoliderà anche con le strutture, diventerà uno dei club più ambiti. Comunque ho la sensazione che Conte resterà, come si fa a lasciare tutta questa bellezza? Oltretutto il progetto è incompleto, non si può andare via lasciando il lavoro a metà”.

