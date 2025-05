“Dichiarazioni ADL molto equilibrate: ha saputo supportare Conte!”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, alle prese con le prime trattative di mercato ed il futuro di Antonio Conte.

“La festa sul lungomare di Napoli è stata la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria, mancava il protagonista numero uno, che è stato l’amore dei tifosi. Ho visto spettacoli in Argentina pazzeschi, ma quello di Napoli è stato meraviglioso. E’ in atto già una trasformazione da qualche anno, con tutto il folklore di cui i napoletani sono capaci, e questo è uno dei motivi che ha mandato in difficoltà Conte, che ora sta vacillando. Mi hanno fatto molto piacere le dichiarazioni equilibrate di De Laurentiis, che ha dato il giusto onore al suo allenatore, mi sembra un cambio di direzione notevole. Se poi prendi De Bruyne aumenti il tasso tecnico della squadra esponenzialmente, per quanto abbia 34 anni, forse Lukaku e Conte hanno rotto gli argini. Non sono mai stato tenero con Aurelio, ma mi levo il cappello, ha sopportato il tecnico, non ha mai parlato, forse a gennaio quando ha ceduto Kvara poteva fare meglio, due scudetti in tre campionati sono segno di continuità, per cui Conte di cosa può eventualmente lamentarsi? Se poi c’è De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti del mondo, è integro, è un giocatore fantastico: il centrocampo del Napoli diventerebbe strepitoso. In attacco ci vorrebbe un’alternativa valida a Lukaku, un esterno, poi un centrale di difesa di livello, con Spinazzola e Olivera sei coperto sulla fascia sinistra, crei una rosa davvero competitiva per il campionato e l’Europa. Il progetto Napoli, poi, è molto più accattivante di quello della Juventus. Forse solo uno scudetto a Roma potrebbe essere stuzzicante, ma vuoi mettere la grande sfida di poter provare a vincere la Champions con il Napoli? Conte entrerebbe proprio nella storia. Per cui io resto fiducioso sulla sua permanenza in azzurro”.