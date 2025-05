“De Bruyne non basta, ma ADL vuole regalare a Conte un organico di livello!”

Reginaldo, ex attaccante e allievo di Conte, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live proprio del tecnico salentino, la cui risposta alla permanenza o meno al Napoli è attesa a stretto giro.

Factory della Comunicazione

“Il futuro di Conte dipenderà dalla competitività che De Laurentiis vorrà dare alla squadra: se il patron azzurro porterà avanti i discorsi su calciatori importanti come Kevin De Bruyne, potrà convincere il mister a restare. I nomi che si stanno facendo in orbita Napoli sono calciatori di qualità, come piacciono al mister, e conoscono la Champions League. Il solo De Bruyne non basta, ma si comincerebbe comunque molto bene. È vero che De Laurentiis sembra aver cambiato la prospettiva dalla quale guarda il calcio, probabilmente ci voleva un tecnico come Conte, con più esperienza per i tanti trofei vinti, per fargli mutare idea. Conte ha fatto aprire gli occhi al patron: se si vuole lottare per vincere sempre, si devono avere calciatori d’esperienza che danno subito un contributo importante alla squadra. De Bruyne potrebbe giocare come mezzala o anche come play ma con Lobotka lo vedo più come mezzala. Per la Serie A sarebbe un grande acquisto ed avrebbe un grande impatto sul calcio Italiano. Conte alla Juventus ha fatto bene per più anni di fila, ma con la Juve attuale potrebbe correre dei rischi come quando ha accettato l’anno scorso il Napoli. Inoltre l’allenatore ha detto che gli piacerebbe partire da una squadra in pole position e non da una squadra da ricostruire. Quest’anno ha fatto giocare bene tutte le riserve che sembravano essere lontane dal progetto Napoli, come Jesus che ha fatto benissimo. Ora gli servono dei cambi più competitivi per provare a dire la sua sia in campionato che in Champions League”.