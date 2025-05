Branchini: “Allegri al Napoli o al Milan? Finchè le cose non si concretizzano non lo vedo da nessuna parte”

Giovanni Branchini, procuratore ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del Golden Boy Football Benchmark Index a Solomeo, della situazione allenatori in Serie A.

Ecco le sue parole:

“Si è parlato delle difficoltà che ha il nostro calcio rispetto a paesi che esprimono un potenziale molto diverso. Stiamo soffrendo una carenza di talenti assoluti e questo è il motivo principale. Abbiamo una Lega che sembra abbia iniziato a lavorare bene nell’ultimo periodo, quindi c’è speranza in quello, l’importante è che anche la FIGC capisca che deve intervenire su alcuni settori perché non è possibile che un calcio come il nostro non produca più i campioni che ha sempre prodotto, anche nei periodi meno ricchi della nostra storia”.

Cosa ne pensa del valzer degli allenatori?

“C’è grande movimento e credo che molte cose accadranno. C’è sempre un po’ di fretta e faciloneria per dare per scontati certi eventi e certi cambiamenti. Bisogna avere pazienza perché non credo che sia così semplice. Penso che un divorzio tra Gasperini e l’Atalanta non sia una cosa così semplice e rapida, che viene decisa con leggerezza. L’Inter deve giocarsi questa partitella sabato e parliamo del futuro di Inzaghi… L’ansia di dover dare notizie a volte porta a cercare di anticipare gli eventi”.



Allegri lo vede più a Napoli o a Milano?

“Non lo vedo da nessuna parte perché fino a quando le cose non si materializzano e non prendono un aspetto di concretezza non mi piace alimentare quelle che diventano delle boutade e delle cose poco serie nei confronti del pubblico. Leggere un giorno che un allenatore ha già fatto con una squadra, due giorni dopo che ha fatto con quell’altra… Vediamo, ma se ne potrà parlare quando le cose prenderanno un aspetto e una concretezza reale”.

Si aspettava almeno un inizio di estate così caldo sul fronte panchine?

“Il problema è uno, se si concretizzano tutti i rumours di cui si è parlato avrebbe ragione, ma non ho la certezza che Torino cambi, che il Napoli cambi, che l’Inter cambi… Si può innescare un effetto domino, ma a oggi non ne abbiamo la certezza. Anche le dimissioni di Palladino, che hanno colto un po’ tutti di sorpresa, può essere che vengano ritirate, può essere che la Fiorentina riparli con il mister. Io non conosco gli eventi, parlo da spettatore, ma non la darei come una cosa consumata e definitiva”.