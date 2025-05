“Antonio ha superato ogni aspettativa, Napoli sta riscrivendo la storia”

“Conosco Antonio Conte da una vita, e naturalmente non voglio sembrare di parte, ma lui, anche nei momenti più complicati, vuole vincere. Non si accontenta, non si rassegna mai. Il Napoli non è partito con il favore dei pronostici, anzi: c’erano società molto attrezzate per lo scudetto come l’Inter, il Milan, la Juve, l’Atalanta… eppure il Napoli era lì, come dice Antonio, a dare fastidio, cercando di costruire qualcosa di importante. L’obiettivo iniziale era arrivare tra i primi quattro, ma Antonio ha superato ogni aspettativa. Non avevo dubbi che avrebbe lottato fino alla fine. Anche se gli altri avevano organici forse più completi, lui è sempre sul pezzo, e ha fatto la differenza. Ha portato lo scudetto in una patria che meritava di gioire.

Io non sono napoletano, ma credo che tanti tifosi in tutta Italia abbiano fatto il tifo per questo Napoli. È stato qualcosa di straordinario. Faccio i complimenti sia a lui che alla società. De Laurentiis e Conte sono due persone di spessore. Il presidente ha dimostrato negli anni una solidità costante. Poi c’è anche chi lavora dietro le quinte, come il direttore sportivo Manna, che ha esperienza e competenza. E ci sono figure come Micheli e lo scouting, persone preparate. Il Napoli ha una struttura societaria importante, e come ha ricordato il presidente, questa è una squadra che ha preso il via dalla Serie C per poi tornare a vincere lo scudetto. Vincere due scudetti in tre anni non è affatto semplice. Per cinquant’anni lo scudetto era affare di Milano e Torino. Raramente arrivava in altre piazze. Napoli, invece, sta riscrivendo la storia.

Come ha detto anche Conte tempo fa: chi vince viene ricordato. Lui ha vinto quasi ovunque, ma credo che questo scudetto se lo porterà nel cuore per sempre. Per la passione dei tifosi napoletani, per la città, per l’umanità che ti trasmette Napoli. Ho visto le immagini della festa ed erano qualcosa di straordinario. Quando ero al Napoli, ai tempi di Maradona, ho visto scene simili. Non si riusciva a passare con il pullman per andare allo stadio, la gente era ovunque. So cosa significa e sono felice per tutto quello che è accaduto.”