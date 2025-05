Schira: “De Bruyne-Napoli in dirittura d’arrivo! Conte? Vuole tornare alla Juve…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista di Tuttosport Niccolò Schira:

“De Bruyne è un colpo in dirittura d’arrivo. L’intenzione è di chiuderlo oggi per annunciarlo a inizio mercato (la sessione di giugno, ndr). Il Napoli ha fatto un grande pressing, e quando ha visto che il giocatore non si vedeva in un’altra squadra di Premier e che non era interessato ai soldi dell’Arabia, si è letteralmente fiondato sul giocatore. Mi aspetto gli ultimi step formali, con il nero su bianco su bonus e clausole.

Conte? La sensazione è che si sta lavorando alla risoluzione, ma senza voli di stracci come accadde con Spalletti. La voglia dell’allenatore del Napoli è di tornare alla Juventus. Da tenere presente che l’arrivo di De Bruyne addolcirebbe l’addio di Conte. Milan e Roma stanno cercando l’allenatore ma sono un po’ in ritardo. Da Bologna sono convinti di tenere Italiano, ma dopo due incontri il rinnovo non c’è stato. La Roma vorrebbe Fabregas. Non penso che Inzaghi voglia tornare in Arabia. Per il futuro dell’allenatore dell’Inter sarà determinante la finale di Champions”.