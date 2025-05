Parla il propietario di Palazzo Petrucci, presente alla cena di squadra: “Il clima era bellissimo”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Edoardo Trotta, proprietario di Palazzo Petrucci:

“Abbiamo un canale diretto col calcio Napoli per cui abbiamo partecipato ai festeggiamenti molto da vicino.

Ieri sera abbiamo festeggiato con la squadra, Conte, De Laurentiis e il clima era bellissimo, disteso. La moglie di Conte ha cantato, hanno improvvisato anche una canzone, il tecnico si è prestato a qualsiasi gioco con sincero piacere. Secondo me De Laurentiis sta cercando di dargli quell’appoggio che serve al tecnico per restare perchè a Napoli le cose non è vero che non si possono fare. Conte è una sfinge, non fa trapelare nulla, è un vincente, un condottiero, ma non ci ha fatto capire nulla di quello che sarà il suo futuro. Credo sia molto indeciso, alla moglie pure è stato chiesto qualcosa e lei ha risposto che farà di tutto per restare a Napoli. Il problema non è economico, ma le condizioni per andare avanti in un percorso. De Laurentiis non può trattenere nessuno, nè tantomeno Conte. In questo ultimo anno, con la sua conduzione familiare ha un contatto più diretto e può garantire qualcosa in più rispetto alle grandi squadre che si affidano ai fondi. De Laurentiis è una garanzia, per chi arriverà e per chi resterà per cui a prescindere siamo molto fiduciosi.

E’ stata spostata la conferenza per i ritiri, diciamo che Palazzo Petrucci porta bene e forse per questo De Laurentiis continua a venire da noi. Il fatto che la conferenza sia slittata vuol dire che c’è ancora un punto interrogativo sul tecnico e quindi si vuole arrivare qui con una situazione chiara e definita. Ad oggi, con i risultati ottenuti, De Laurentiis è incontestabile”.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

“Conte-Napoli? Credo che non ci siano grandi margini per un futuro insieme: proprio oggi ho ipotizzato l’ultima idea per fermare Conte. Con molta tristezza dico che Conte non rimane perchè ha paura di non ripetere il successo ottenuto quest’anno velocemente e con grande merito. Credo che Conte rimarrebbe a Napoli se avesse la certezza di prendere giocatori pazzeschi, ma il Napoli può capovolgere la trattativa. Dicendo caro Conte, non so chi vuoi, ma io sono pronto a prendere questi giocatori e si tratta di giocatori prenotati. Lo dico e lo faccio sapere anche al pubblico e così facendo metti il tecnico un pò spalle al muro. Se aspettiamo che Conte porti il bigliettino con i nomi desiderati non se ne esce più perchè Conte non è un direttore sportivo, non è un manager. Conte ha ottenuto tutto in un anno, è intelligente ed è un patrimonio che ha acquisito per cui se resta si rimette in gioco con tutti i rischi dopo un successo così importante. Dopo aver ottenuto il massimo, un professionista si prepara a vivere un’altra avventura. Perchè Conte deve rischiare di rimettersi in gioco dopo un anno che credo sia irripetibile? E lo dico perchè il Napoli è una squadra stanca e anziana.

Se va via Conte come purtroppo è probabile, arriva Allegri. Un conto è vincere lo scudetto, un altro è classificarsi per la Champions e fare bene l’anno prossimo sia in coppa Italia che in Champions. Il Napoli così com’è non è attrezzato per vincere il prossimo anno lo scudetto.

Quest’anno il Napoli era attrezzato per vincere perchè aveva valori importanti e soprattutto la consapevolezza di poter competere nel campionato dei grandi assenti perchè tante squadre si sono escluse da questa lotta scudetto.

De Laurentiis sicuramente metterà in piedi una squadra che occuperà i primissimi posti.