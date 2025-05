La Stampa, De Santis: “La Juve è un richiamo irresistibile per Conte! Su Allegri al Napoli…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista della “Stampa” Matteo De Santis:

“L’accordo tra la Juventus e Tudor è liquidabile con una penale. Lui come impiegato è a disposizione del club. La sensazione è che Tudor possa portare la squadra al Mondiale e poi andare via. Non escludo, però, novità in anticipo rispetto al torneo negli Stati Uniti. Concorrenza dell’Inter per Allegri? Il pericolo è che De Laurentiis tergiversi sulla trattativa e lui possa cominciare a guardarsi altrove. Ad esempio il Milan. Sono giorni cruciali per gli allenatori. La Juventus per Conte è sempre stato un richiamo irresistibile. Lui vorrebbe completare l’opera lasciata a metà nella Juventus. Dopo l’esonero di Motta Mancini sembrava vicino, ma poi il dietrofront con Tudor: possibile traghettatore per arrivare effettivamente con Conte”.