Gazzetta – Domani l’incontro con gli agenti di De Bruyne : pronto un bonus alla firma. Le cifre e la durata del contratto

Nothing is impossible, direbbero a Manchester, però sponda City, che per dieci anni e 421 partite e 108 gol si è goduta Kevin De Bruyne, molto più d’un semplice calciatore, anzi l’ultimo (per il momento) artista fiammingo calato in quella dimensione favolistica tra il tiki-taka e il football spaziale. E niente è impossibile sussurrano ora a Napoli, che un altro capolavoro lo vorrebbero esporre al Maradona, così per arricchire la galleria e presentarsi in Champions con un Maestro dal quale farsi guidare. Il signore, sembra, abbia detto sì, o forse yes, o sta per dirlo o potrebbe farlo, perché ora che lo scudetto sta per essere celebrato e bisogna lanciarsi nel futuro, non c’è tempo da perdere per nessuno, neppure per chi nella bacheca del salotto di casa ha di tutto un po’: titoli in Belgio e (a ripetizione) in Gran Bretagna, una collezione di Coppe, inclusa la Champions, da far impallidire e 34 anni a giugno che certo incidono ma mica poi tanto, perché il talento – a volte – non ha età. La settimana di De Bruyne comincia domani, quando la festa resterà nella memoria del Napoli, costretto poi a catapultarsi nel suo orizzonte, che sa di altro, di mercato, di rinforzi, di strategie, di bracci di ferro, di tutto un po’.