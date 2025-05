Gigi D’Alessio: “Non parliamo più di riscatto, abbiamo vinto e continueremo a festeggiare”

Il cantautore Gigi D’Alessio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino, parlando dello scudetto del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Gigi D’Alessio:

“Adesso, però, non parliamo più di riscatto, squadra e città non devono più dimostrare niente, riscattarsi da niente. Abbiamo vinto, abbiamo festeggiato, e continueremo a festeggiare, continuando, nello stesso tempo, a lavorare, ad accogliere i turisti che vogliono festeggiare con noi, come noi.

La squadra ha sudato, sofferto, rincorso sino all’ultimo momento un traguardo difficile quanto meritato. La città l’ha sostenuta sino a quell’ultimo momento, e poi ha issato la bandiera in un impeto di gioia che contiene anche la commozione per quelli che non ci sono più e che avremmo voluto abbracciare nel giorno del trionfo, che non è più, appunto, riscatto, ma sacrosanto raccolto di quanto seminato. Hanno vinto De Laurentiis, Conte, McTominay e tutti gli altri, ma ha vinto anche la Napoli capace di festeggiare con maturità, di non rispondere agli insulti, di organizzare la festa senza snaturarla, di festeggiare con la consapevolezza che il giorno dopo i problemi quotidiani e i drammi del mondo sono ancora sul tappeto”.

L’entusiasmo

“Il nostro entusiasmo non è una droga, non è una fuga dal presente, ma un sogno realizzato, una canzone da cantare tutti insieme. Speriamo che Conte rimanga, che l’obiettivo Champions league ci motivi e rinforzi, che vengano altre vittorie importanti ed altri motivi di festeggiare. Ma ormai è chiaro che siamo qui per restare, tra le squadre che contano in Italia e, dimostriamolo, in Europa. Tra le città locomotiva d’Italia e, dimostriamolo, del mondo: li avete visti anche voi i festeggiamenti sotto il duomo di Milano, a Londra, a New York. Ora però, lasciatemi il Maradona: ci vediamo sul prato magico il 2 e 3 giugno e, sì, lo ammetto, ho preparato una sorpresa, nell’azzurro dipinto di azzurro”.

Fonte: Il Mattino