Brambati: "Con 3-4 giocatori il Napoli potrà dire la sua per lo scudetto... se resta Conte"

L’ex difensore Massimo Brambati ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, parlando dello scudetto vinto dal Napoli del suo amico Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Massimo Brambati:

“Sono troppo felice per Napoli, per i napoletani e naturalmente per i miei amici Stellini, Conte e lo staff. Stellini mi ha telefonato dal campo venerdì sera, tentando un’improbabile videochiamata. La mia compagna dormiva, io ero tutto sudato per lo stress di Napoli-Cagliari. Sprizzava felicità da tutti i pori, l’ho sentito fino a ieri e mi ha detto che gli era impossibile girare in centro a Napoli, lo fermano tutti.

Mi ha promesso di venire con la moglie qui in Sardegna venerdì e ceneremo insieme, prevista anche una call con Conte. Ho fatto preparare una torta con lo scudetto al centro. Ho sentito anche Conte, vorrei ricordare che quando il Napoli iniziò la stagione non benissimo col Verona, io dissi proprio ai vostri microfoni di stare tranquilli e di fidarvi di Conte. Quello che so e che posso dire è che con 3-4 giocatori importanti il Napoli potrà dire la sua per lo scudetto anche nella prossima stagione, ma sempre se resta Conte.

Non posso espormi sul futuro di Antonio, soprattutto perché mi va di salvaguardare il rapporto tra lui e De Laurentiis, che va molto al di là dell’aspetto professionale. Quello col Napoli è sicuramente lo scudetto che gli ha dato maggior soddisfazione a mio parere soprattutto se leggete i nomi dei calciatori, se considerate tutti gli ostacoli avuti e l’impoverimento sul mercato di gennaio con la cessione di Kvaratskhelia e l’arrivo di Okafor a fine mercato. Sfido chiunque a non reagire come lui, Quando ti vedi sfilare l’obiettivo delle mani eppure lui ha abbassato la testa e ha continuato a lavorare, non ha più voluto sentire nessuno per dare ai calciatori la forza di crederci ancora.

Ha rivalutato tutti, anche lo stesso Mc Tominay che prima di questa stagione non è che avesse fatto mirabilia. Ciò che conta veramente è il rapporto tra Conte e de Laurentiis che il patron del Napoli sta cercando di ricucire dopo lo strappo di gennaio. Conte – spero di non esagerare – ma potrebbe quasi aver avuto l’idea di avere un nemico in casa, quando ha ceduto il georgiano e soprattutto ha visto fallire il piano A, ma anche quelli B o C per sostituirlo, fino a quando è andato in porto il piano vattelapesca”