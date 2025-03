Rientrano Anguissa ed Olivera: a Conte le valutazioni del caso

Si ricompatta il gruppo. Tutti presenti a Castel Volturno. Fino ad ieri Conte ha lavorato con tutti gli effettivi tranne due, quelli che affrontano viaggi trans-oceanici. Scrive il CdS: “Anguissa e Olivera sono attesi oggi al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare una preparazione lampo in vista della partita in programma domenica al Maradona contro il Milan. I due sono entrambi reduci dall’impegno di martedì delle rispettive nazionali, l’ultimo di questo ciclo di qualificazioni al Mondiale: il Camerun di Frank ha battuto la Libia ma lui è rimasto in panchina, dopo aver saltato anche la prima tappa contro Eswatini; l’Uruguay di Mati, invece, ha pareggiato con i padroni di casa della Bolivia a El Alto, a 4.150 metri di altitudine, e lui è rimasto in campo per 56 minuti, dopo aver giocato per intero anche la precedente con l’Argentina. Trasferta in condizioni proibitive, insomma, che dovrà provare a smaltire in fretta con il Diavolo in arrivo. Per quel che riguarda la formazione, Conte farà ovviamente le proprie valutazioni dopo aver testato dal vivo le condizioni degli ultimi arrivati: sotto questo aspetto, l’allenamento più indicativo andrà in scena domani. Ieri, intanto, seduta doppia al centro sportivo di Castel Volturno. Il recupero più importante in ottica tecnico-tattica sarà quello di Neres, assente da cinque giornate: un’opzione fondamentale dall’inizio o per cambiare la partita in corsa.”

