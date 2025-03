Plastino: “Mi piacerebbe se Conte smentisse tutte le voci”

MICHELE PLASTINO A RADIO MARTE: “In merito alle voci sul futuro di Conte, mi piacerebbe un intervento del tecnico: basterebbe dire che per il momento non c’è niente. Non è molto popolare per un allenatore del Napoli sentir dire che l’anno prossimo allenerà la Juve. Conte – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – ha parlato di fioretto per la vittoria dello scudetto, facendo il paio con il suo motto in napoletano ‘cca nisciun è fesso’ ma non ha mai allontanato con convinzione le voci sul suo futuro. Per me sia il tecnico che la Società dovrebbero smentirle. Questa insistenza sulla Juve a mio parere richiede un intervento in primis del tecnico. Il 4-3-3 con Neres ha portato sette vittorie consecutive, il 3-5-2 è proprio il modulo di Conte, forse per questo si orienta sulla conferma di questo modulo. Raspadori può anche giocare intermedio nei tre, come mezzala o come punta centrale al posto di Lukaku quando può servire. Anguissa zero minuti col Camerun? Può significare due cose: o non sta benissimo o ha parlato con la federazione per risparmiarlo per via della volata finale del Napoli, opzione che mi auguro per il bene del Napoli”.

