Mandarini: “Troppi punti sprecati, ora siamo alla penultima spiaggia!”

FABIO MANDARINI A RADIO MARTE: “Quella di domenica sera contro il Milan non è l’ultima spiaggia per lo scudetto per il Napoli, ma è una gara molto importante, direi da ‘penultima’ spiaggia. Diminuiscono le giornate e con esse anche le chances. L’Inter– ha detto il giornalista del Corriere dello Sport a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- ha dato una grande dimostrazione di forza vincendo con l’Atalanta come fanno le grandi squadre. Ha una struttura da top, perché ha tante soluzioni per segnare e per vincere le partite. Purtroppo il Napoli ha perso troppi punti con Venezia, Como e Udinese. Si tratta di tante chances sprecate, rallentando decisamente. Il campionato però è molto aperto nonostante tutto e questo vuol dire che gli azzurri hanno ancora qualche chance di farcela. E’ chiaro che il Napoli deve segnare di più e questo riguarda sia gli attaccanti che giocano dal 1’ ma anche quelli che subentrano devono andare in gol con maggiore frequenza. Dalla panchina sono arrivate appena due reti. Dopo Lukaku, che ha segnato 10 reti, basti pensare che c’è Mc Tominay ad appena 6 reti e poi c’è anche Kvaratskhelia a 5 gol. Il 4-3-3 è una tentazione per Conte, anche perchè con Neres il Napoli aveva una vena realizzativa maggiore, pur avendo il brasiliano segnato un solo gol e provocando un’autorete. Ma l’ex Benfica in campo è stato più determinante nella rifinitura, nella quale gli azzurri sono carenti. Dopo la vittoria col Torino Conte fu profetico, perché disse che la sua squadra doveva imparare a concretizzare di più, altrimenti in altre partite gli episodi o i pochi gol potevano determinare risultati non soddisfacenti. E’ puntualmente accaduto”

