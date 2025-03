Incocciati: “Gli esterni d’attacco devono segnare di più”

BEPPE INCOCCIATI A RADIO MARTE: “Napoli-Milan è una partita importante in ottica scudetto, non so se sarà l’ultima determinante ma il Napoli deve restare in scia dell’Inter. Il Napoli – ha detto il doppio ex di Milan e Napoli e consigliere del vice premier Tajani per le politiche sportive e giovanili a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- gioca contro il Milan ma in casa, è doveroso per gli azzurri vincere questa gara. Il Napoli è strutturato perché è guidato da un ottimo allenatore ma la fase realizzativa non sta producendo i dati sperati. Segna meno di tutte le big, ha lo stesso attacco della Juventus gli attaccanti esterni dovrebbero puntare di più ad andare in porta ed alzare il livello realizzativo della squadra. Penso ad esempio a Politano che è un ottimo giocatore ma dovrebbe segnare di più, non limitarsi a fornire assistenza al centrale. Questo non vuol dire che deve giocare domenica Raspadori a tutti i costi, penso che tutto il reparto offensivo deve puntare alla doppia cifra con convinzione, provandoci di più. Le squadre che vincono gli scudetti segnano mediamente di più. Quando giocavo accanto a Maradona e Careca entravo in campo con la voglia di segnare quanto più possibile. Eppure non segnavo poco. Il percorso e la storia di Lukaku, per quanto adesso abbia una certa età, parlano chiaro e sottolineano la sua importanza”.

Factory della Comunicazione