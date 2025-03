Gianluigi Lembo: “Anema e Core è un modo di intendere la vita e anche il tifo”

Nell’ultima al Maradona contro la Fiorentina, le due Curve hanno messo in scena una delle coreografie più belle di sempre, “Anema e Core”, come il famoso locale di Capri, di cui parla il figlio del fondatore, Gianluigi Lembo, a Il Mattino. “Come l’appassionata canzone d’amore che i tifosi del Napoli hanno dedicato agli azzurri e a Conte prima della partita con la Fiorentina: vittoria e festa popolare. Anema e Core. Come il locale che trentun anni fa aprì lo chansonnier Guido Lembo a Capri. Solo lui immaginava che in quella taverna così piccola sarebbe entrato tutto il mondo. Politici, industriali, artisti e calciatori ovviamente.

«Papà era innamorato del Napoli. Ricordo i viaggi a bordo dell’Aliscafo Azzurro, organizzato da Francesco Staiano , per raggiungere Napoli e andare al San Paolo. Prima in Curva A e poi nei Distinti. Solito rituale scaramantico prepartita: stessa pizzeria, stesso bar per il caffé e poi tutti gli spalti», ricorda Gianluigi, il figlio di Guido, scomparso tre anni fa. Lui ne ha raccolto l’eredità. «E sono fiero che i tifosi delle curve, quella domenica, abbiano scritto Anema e Core nei due settori per caricare il Napoli. Un messaggio d’amore. Quelle tre parole sono da trentun anni la nostra storia».

«Papà era innamorato del Napoli. Ricordo i viaggi a bordo dell’Aliscafo Azzurro, organizzato da Francesco Staiano , per raggiungere Napoli e andare al San Paolo. Prima in Curva A e poi nei Distinti. Solito rituale scaramantico prepartita: stessa pizzeria, stesso bar per il caffé e poi tutti gli spalti», ricorda Gianluigi, il figlio di Guido, scomparso tre anni fa. Lui ne ha raccolto l’eredità. «E sono fiero che i tifosi delle curve, quella domenica, abbiano scritto Anema e Core nei due settori per caricare il Napoli. Un messaggio d’amore. Quelle tre parole sono da trentun anni la nostra storia».