De Biasi sul futuro di Conte: “È una persona seria, se ha preso un impegno lo porterà fino in fondo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni De Biasi allenatore ex Udinese ed ex calciatore dell’Inter. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Domenica l’Udinese potrebbe avere un ruolo cruciale in questo campionato. Sta facendo un’ottima stagione e, se dovesse riuscire a mettere in difficoltà l’Inter, potrebbe riaprire i giochi per lo scudetto.

“Sì, sicuramente l’Udinese sta disputando un buon campionato, ma l’Inter si trova in una condizione più che ottimale. Tutto sembra giocare a favore della squadra di Inzaghi, anche se nel calcio non si può mai dare nulla per scontato.”

Oumar Solet ha attirato l’interesse del Napoli. Crede che questo ragazzo sia pronto per una piazza come quella partenopea?

“Le qualità ci sono. A 25 anni non è più giovanissimo, ma ha già una sua storia alle spalle ed è nel pieno della maturità. Se il Napoli ha messo gli occhi su di lui, significa che ha già fatto le dovute valutazioni, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, e che sicuramente è adatto al gioco di Antonio Conte.”

Restiamo a Torino, ma parliamo della sponda granata. Vania Milinković-Savić ha dimostrato una crescita incredibile in questa stagione, tanto da essere accostato al Napoli. Crede che sia pronto per un salto di qualità?

“Milinković-Savić ha grandissime qualità, sia fisiche che tecniche. È un portiere molto attuale, bravo sia nei rilanci con i piedi che con le mani. Ha le caratteristiche giuste per fare un salto di qualità, ma non so quanto il Torino voglia privarsene, perché è un elemento importante per la squadra.

Inoltre, il Torino ha disputato un ottimo campionato: ha avuto un ottimo avvio, poi ha perso il suo giocatore più importante in attacco, Zapata, ma è riuscito comunque a mantenere un buon rendimento. Se si guarda la classifica delle ultime dieci giornate, il Torino è quinto, il che dimostra il grande lavoro fatto da Vanoli. Non è facile lavorare a Torino, ma lui è stato molto bravo a entrare in punta di piedi e a meritarsi la panchina.”

Antonio Conte farebbe bene a smentire le continue voci sul suo futuro per dare serenità alla squadra, in questo rush finale di stagione?

“Smentire una notizia a volte significa darle ancora più forza. Se invece la lasci cadere e ti concentri sul lavoro, è la scelta migliore. Antonio è una persona seria e, se ha preso un impegno, lo porterà fino in fondo. Non conta solo ciò che è scritto su un contratto, ma anche l’impegno morale che ha nei confronti della squadra, della città e dei giocatori con cui ha instaurato un rapporto.”