Corr. Sera – Monica Scozzafava: “Ecco cosa è successo al Napoli dopo Juve e Atalanta”

Monica Scozzafava, Corriere della Sera:

“Neres è un ragazzo disponibile e molto sorridente, anche se i tifosi lo vedono sempre serio e chiuso. Le telecamere lo mettono a disagio, ma ho trovato un uomo pronto e aperto su tutto. Come sta? Sta bene, sta bene… Non vede l’ora di tornare in campo, ma vedremo se sarà titolare contro il Milan. Per me partirà dalla panchina. Il 3-5-2 sta dando nuove garanzie e si è creata un’intesa quasi perfetta tra Raspadori e Lukaku. È una certezza nata da un’emergenza, ma è comunque tale e va preservata. Poi lo stesso Conte ci ha abituato ad una squadra multiforme e capace di adattarsi a qualsiasi contesto. Recuperare Neres era fondamentale e ora darà una grandissima mano. L’impatto di Conte sta portando qualcosa di diverso e ha sovvertito il Napoli dello scorso anno. Per una serie di circostanze, la squadra non si è espressa a livelli altissimi ma ha portato una cultura del lavoro che sta facendo le fortune di queste squadre. Lo si vede che è abituato a vincere, ha riportato la mentalità giusta. Ora il Napoli non abbassa più l’asticella in base all’avversario. Napoli in allarme fisico? Non credo, gli infortuni appartengono a tutte le squadre. Il Napoli ha avuto una sorta di rilassamento mentale dopo Atalanta e Juventus, quando Conte ha tirato la corda al limite”.