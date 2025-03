CdS – Si va verso il milione di spettatori al Maradona, grandi numeri per lo stadio di Fuorigrotta

Il Napoli giocherà sabato al Maradona contro il Milan per la trentesima giornata di campionato di Serie A, e sarà ancora sold out per lo stadio di Fuorigrotta, che, come sottolinea il Corriere dello Sport, si avvia verso il milione di spettatori fra campionato e Coppa Italia. “ Il calcolo è elementare: al momento, solo per il campionato, il totale di spettatori è pari a 701.421 a cui aggiungere, oltre ai tifosi presenti col Modena, anche i 50.100 col Palermo ai sedicesimi. Siamo già oltre gli 800.000 complessivi in stagione e con altre cinque partite in casa, seguendo la scia della media attuale, quota un milione verrà raggiunta già alla 36ª giornata, la penultima a Fuorigrotta: Napoli-Genoa. Si giocherà nel weekend del 10-11 maggio. Ne resterà poi un’altra per arrotondare ulteriormente, l’ultima di campionato contro il Cagliari. Il Napoli concluderà in casa il proprio percorso e con una classifica così corta non è utopia credere che al tramonto del campionato i giochi scudetto siano ancora vivi. Per questo il sostegno del Maradona, già decisivo fino a questo momento, potrà risultare determinante. Una spinta in più per continuare a credere al sogno tricolore. Oppure, mal che vada, l’ennesima conferma del tifo oltre i risultati, di quell’amore che non conosce classifica, disinteressato. Si spiegano così, ad esempio, i 47.000 di media lo scorso anno in Serie A: tanti nonostante le difficoltà e il decimo posto finale”.

